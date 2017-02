Alessio Zerbin, neo acquisto del Napoli, è stato convocato in Under 18. In questi giorni, il diciassettenne esterno d'attacco ex Gozzano è al lavoro con la prima squadra: Sarri lo osserva e lo studia dal vivo, all'opera tra Callejon, Insigne e Mertens, e poi lo vedrà in azione in occasione di Francia-Italia, amichevole in programma mercoledì prossimo alle 15 a Clairefontaine. Il club azzurro ha deciso di puntare sul giovanotto, piuttosto che mandarlo in prestito a Carpi.