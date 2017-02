Zinedine Zidane recupera una pedina fondamentale del suo Real in vista della partita di Champions con il Napoli: "Modric è pronto ed è in grado di giocare". Già oggi con l'Osasuna, ultima partita prima della sfida degli ottavi con gli azzurri (mercoledì al Bernabeu): il centrocampista croato ha smaltito il problema muscolare che lo ha escluso dalle sfide di Coppa del Re con il Celta e di campionato con la Real Sociedad e dunque sin dalla trasferta di Pamplona comincerà a mettere minuti nelle gambe in chiave Champions. Convocati anche Pepe, Marcelo, Carvajal e James, e dunque l'unico assente è Bale. L'obiettivo è recuperarlo per il ritorno del San Paolo (7 marzo).