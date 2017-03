Sfida da ex per Piotr Zielinski, che ha parlato a Premium Sport prima di Empoli-Napoli: "Qua ad Empoli sono cresciuto molto sia come persona che come giocatori. Oggi torno da avversario, vogliamo vincere. L'obiettivo del Napoli è vincere tutte le gare da qui alla fine del campionato ed arrivare il più in alto possibile in classifica".