Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato a Radio Kiss Kiss in vista della doppia sfida contro la Juventus: "Stiamo vivendo bene questa settimana, preparando bene queste partite molto importanti per il campionato e per la Coppa Italia. Sentiamo la grande attesa, sappiamo che per il nostro pubblico è molto importante vincere. Vogliamo regalare una bella gioia alla nostra gente. Vogliamo vincere con la Juventus per avvicinarci proprio ai bianconeri. Se giochiamo come sappiamo possiamo batterla, con la mano dei tifosi possiamo farcela. Il campionato non è finito e si può sicuramente riaprire. Vogliamo arrivare più in alto possibile. La Coppa Italia? Crediamo alla finale. Ci sono due gol da recuperare, ma siamo una grande squadra e possiamo farcela tranquillamente. Per il momento, però, è più importante il match di campionato".



DAL FUTURO A MILIK - "Il futuro? Io sto benissimo a Napoli, non ho nessuna voglia di muovermi. C'è un grandissimo gruppo e il pubblico è fantastico, non c'è nessun problema. Mi sto trovando bene, è bello lavorare con così tanti campioni. Spero che da qui alla fine io possa ancora dare tanto alla causa azzurra. La Panchina d'Oro a Sarri? Premio meritato, sono felice che abbia vinto lui. Speriamo che possa vincerlo nuovamente il prossimo anno. Dice che posso diventare il più forte d'Europa? Io devo migliorare ancora tanto. C'è il potenziale per diventare un centrocampista importante, ma ho da limare tante cose. Boniek? Non abbiamo parlato tanto, ma mi ha detto che mi chiamerà dopo la partita contro la Juventus. Il Real Madrid? Nel ritorno al San Paolo loro non hanno visto la palla. C'è rammarico perché potevamo evitare di subire quei gol. Milik? Sono contento che stia tornando disponibile, è un grandissimo giocatore. Eravamo insieme in nazionale e l'ho visto bello carico, sarà utile in questo finale di stagione".