Il ko interno contro l'RB Lipsia non spaventa Piotr Zielinski, che crede ancora nelle possibilità di qualificazione agli ottavi di Europa League per il Napoli: "Il terzo gol non ci voleva - spiega a Sky Sport - eravamo troppo scoperti ed abbiamo preso una ripartenza che non doveva succedere, questo complica la situazione. Il mister ha detto le solite cose, che dobbiamo giocare il nostro calcio e cercare di vincere questa partita. Dobbiamo ripartire domenica contro la Spal. Differenza tra campionato ed Europa? Non lo so, non ho spiegazioni. Ci sono tanti ragazzi giovani che però non giocando spesso trovano difficoltà, ma non ci sono scuse e dovevamo fare di più. Lipsia è un'ottima squadra, tanta qualità e singoli che fanno la differenza. E' una squadra che nel nostro campionato avrebbe lottato per lo Scudetto. Non giocando spesso è difficile trovarsi pronto, ma io mi alleno sempre bene ed anche gli altri lo fanno per farsi trovare pronti. Non è andata bene, dobbiamo fare ancora di più, siamo un'ottima squadra ed abbiamo davanti ancora la partita di ritorno, dovremo dare tutto per passare il turno".