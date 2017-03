Piotr Zielinski e Lukasz Skorupski ancora insieme. Nella seconda veste in appena ventiquattro ore: ieri, infatti, il centrocampista del Napoli e il portiere dell'Empoli si sono incontrati da avversari al Castellani, sebbene in campo abbia sfilato soltanto Skorupski e l'altro sia rimasto in panchina, mentre oggi i due hanno affrontato insieme il viaggio verso la Polonia. Per rispondere alla convocazione della Nazionale: un aspetto che Zielinski ha voluto sottolineare su Facebook.