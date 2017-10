Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato dopo la vittoria sul Genoa. Ecco le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Sarri mi ha provato anche come attaccante esterno, in qualunque posizione cerco di dare il massimo. Abbiamo una rosa ampia, con giocatori di qualità che possono dare tutti un contributo importante. Contro il Genoa è arrivata una vittoria importantissima su un campo difficile, siamo andati sotto e abbiamo reagito subito. Nonostante il brivido finale, abbiamo conquistato i tre punti. Dobbiamo lavorare ogni giorno per arrivare a fine campionato in testa alla classifica".