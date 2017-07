Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato in un'intervista a Kiss Kiss Napoli, durante il ritiro di Dimaro. Tutto con un sogno: "Entusiasmo? Sì, dal primo giorno si vede che il gruppo c'è, l'entusiasmo c'è, è molto importante. I nostri tifosi sono sempre al nostro fianco, sono tanti qui e siamo contenti. Rinuncia alle ferie per iniziare insieme? Siamo uniti. E' bello iniziare tutti insieme. Abbiamo tutti nella testa l'obiettivo, toglierci tante soddisfazioni".



SCUDETTO - "Scudetto non è una parola tabù. Dobbiamo ripartire dalle ultime partite, giocando così possiamo fare bene e arrivare fino in fondo. Faremo di tutto, abbiamo una squadra fortissima, possiamo fare bene e vincere lo Scudetto. Ultimo scudetto 27 anni fa? Sarebbe bello, è il mio sogno, quello di tutti, faremo di tutto per noi ed i tifosi per riuscirci".



SARRI - "Lo conosco bene, sono ormai tre anni, non è cambiato. E' carico, sorridente, è una bella cosa. Ci fa giocare un bellissimo calcio. Farò di tutto per esprimere le mie potenzialità, quest'anno cercherò di mostrarle tutte per aiutare la squadra. Mondiale? Penso a fare bene qui, poi nella sosta faccio di tutto per la nazionale. Ora l'obiettivo è prepararsi per il preliminare e le prime partite".