Il sito ufficiale del Napoli propone una serie di dati legati alle statistiche di sempre dell'attacco azzurro. In primis: i 55 gol realizzati dalla squadra di Sarri in 23 giornate di campionato rappresentano un record. Non era mai accaduto nella storia del club. Il precedente? Risalente alla stagione precedente, quando la squadra collezionò 52 reti in 23 partite di campionato con Higuain. A Bologna, il Napoli è riuscito a stabilire anche altri due primati storici: gli azzurri non avevano mai segnato 7 gol in trasferta in una partita (7-1); mai due giocatori partenopei avevano segnato due triplette nella stessa partita (Hamsik e Mertens).