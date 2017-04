Dopo l'ennesima conferma non è più soltanto un problema di sfortuna: al Napoli continuano a mancare la personalità, la concretezza e il cinismo giusti. E se con l'Udinese sembrava che la questione fosse ormai in via di risoluzione, ieri con il Sassuolo il problema è tornato a galla prepotente. E sono 13: i punti persi con le cosiddette medio/piccole. Un elenco lungo e doloroso che, a conti fatti, rappresenta proprio la differenza in classifica con la Juve (+1). E intanto il secondo posto si allontana di nuovo: oggi a Pescara, la Roma avrà la chance di tornare a +4.



Sia chiaro: nulla ancora è perduto in chiave Champions, soprattutto perché dalla prossima in poi la squadra di Spalletti dovrà vedersela con Lazio, Milan e Juve, però il problema del Napoli è grave. La lista dei rimorsi e dei rimpianti: sconfitta con l'Atalanta al San Paolo; due pareggi con il Sassuolo quattordicesimo; uno con il Genoa quintultimo, il Pescara ultimo e il Palermo penultimo. Totale: 13 punti fondamentali smarriti lungo la strada. Punti che avrebbero ovviato anche alle sconfitte dell'andata negli scontri diretti con la Juve e la Roma. Punti che il Napoli avrebbe dovuto conquistare: sarebbe bastata la metà, per puntare serenamente al secondo posto. In scioltezza.



E invece, c'è da soffrire. Sì, gli uomini di Sarri dovranno penare fino all'ultimo e fare un mea culpa grande come una casa. E qui non è un problema di mercato, fatturato e neanche sempre di sfortuna (perché ieri con il Sassuolo gridano vendetta un palo, una traversa e un rigore su Mertens): una squadra che pensa in grande e punta al top, certe partite deve chiuderla e basta. Gli errori si pagano, e il Napoli li sta pagando a caro prezzo: per coronare il percorso di crescita servono grandi investimenti, i rinnovi e tutto il resto, ma bisogna innanzitutto imparare concretizzare. Con personalità, con lo spirito degli spietati: elementi che il Napoli, nonostante lo spettacolo, non ha ancora nel suo dna.