Zielinski e Diawara in campo al Bernabeu: Napoli ha scelto il Napoli di Madrid. Sì, proprio così: a furor di popolo, dopo l'ennesima grande prestazione dei due signori con il Genoa. E d'accordo la tattica, le alchimie di Sarri e le valutazioni dovute considerando che di fronte ci saranno i campioni, i migliori, però il popolo del San Paolo è letteralmente pazzo dei suoi ragazzi. I Galacticos junior.



GLI SCUGNIZZI - E allora, porte aperte: ora sì. Ora sì che non è più vietato parlare della Champions e della grande sfida di mercoledì con il Real, la notte delle stelle, dopo la vittoria di ieri con il Genoa: il campionato può andare in archivio con il sorriso, come voleva Sarri, e il Napoli-show può trasferirsi a Madrid. Mente e corpo. L'esame sarà incredibilmente importante e altrettanto prestigioso, e il popolo del San Paolo, che aspetta la partita come i bambini aspettano Natale, ha deciso di indossare la tuta di Sarri sin da oggi. Ovvero: insieme con i titolari già scelti - da Reina a Mertens, passando per Koulibaly, Insigne e Hamsik -, la città vuole Zielinski e Diawara dal primo minuto al Bernabeu. I due scugnizzi venuti da lontano: la nuova stella del campionato italiano che un anno fa, di questi tempi, preparava con l'Empoli la partita con il Frosinone, e il diciannovenne assatanato del centrocampo che in estate, a Bologna, ha creduto talmente in se stesso (a giusta ragione) da pretendere il salto di qualità.



GALACTICOS JR - In pochi mesi di Napoli, Zielinski e Diawara hanno ribaltato le gerarchie: Allan e Jorginho sono gli ex titolari inamovibili; loro, invece, sono il nuovo che avanza. Il primo a colpi di accelerazioni e intuizioni, gol e assist da giocatore totale; l'altro a furia di pressing, maratone forsennate e duelli di mediana da guerriero consumato. Risultato: Napoli ha scelto, votato tra radio, tivvù e bar dello sport. Sì, mercoledì la gente li vuole in campo a Madrid, con il Real, nella notte più suggestiva degli ultimi trent'anni di calcio napoletano. Sia chiaro: la scelta toccherà a Sarri, e bisogna anche dargli tutto il credito possibile considerando quello che il tecnico è riuscito a fare finora in termini di gioco, spettacolo e risultati, però il popolo azzurro, il popolo degli allenatori, si è già espresso. Spazio ai Galacticos junior. Allo scugnizzo polacco, Zielinski, e a allo scugnizzo della Guinea, Diawara. E' nella fame, nella sfrontatezza e nell'ambizione di questi due ragazzini che Napoli si rispecchia. E probabilmente non ha neanche torto.