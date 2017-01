"E poi si sa che contro la Juventus le avversarie danno tutto, fanno la partita della vita". Ma davvero fai Max Allegri? Le parole di ieri dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina hanno sconcertato i tifosi del Napoli. C'è chi l'ha presa a ridere, chi si è proprio rifiutato. Chiedete a Buffon o a Giampaolo: sì, quelli che parlarono di una presunta "Scansopoli", che nei fatti sussiste eccome. L'allenatore della Sampdoria dichiarò di non essere stato volutamente competitivo contro la Juventus. Fanno ancora eco le (presunte) parole del portiere ai compagni nello spogliatoio. Ma soprattutto è il campo a parlare: non serve andare indietro col tempo, ma già dal Bologna nel penultimo turno, passando per altre "medio-piccole", l'atteggiamento arrendevole di certe squadre è diventata spesso una costante.



Chi invece dovrebbe dire queste parole è Maurizio Sarri. Nel caso del Napoli è proprio così: le avversarie danno tutto e giocano come fosse una finale, col coltello tra i denti. Ne sa qualcosa la squadra azzurra, che soprattutto nella scorsa stagione ha fatto i conti con prestazioni mai più riviste di piccole squadre. E lo stesso Pescara, sconfitto ieri al San Paolo, nella gara d'andata giocò la miglior partita del campionato. Una primizia mai più apprezzata in questa stagione. Per il Napoli è sempre una battaglia, per la Juventus no. Danno l'anima le grandi squadre, o le rivali storiche come la Fiorentina. Ma dire che tutte giocano alla morte contro la Juve non è vero. E anche Allegri lo sa bene: glielo hanno detto alcuni opinionisti ieri sera nel post partita. Come poi ci sarebbe da sorprendersi se contro la prima in classifica le avversarie danno tutto. O bisognerebbe stupirsi del contrario? Il Napoli non si meraviglia più, la Juventus, forse, sta facendo i conti con difficoltà inaspettate...