Le nove…un orario che piace a De Laurentiis per fare i suoi annunci. Spesso però, si tratta delle nove di sera. Stavolta, invece, ha scelto la mattina. L'annuncio dell'arrivo di Pavoletti al Napoli giunge di buon mattino. Striminzito tweet del presidente azzurro: "Benvenuto Leonardo", ha scritto sul social network.



Di fatto, l'ufficialità al primo giorno di mercato. Tempismo perfetto. Rincon alla Juventus e Pavoletti al Napoli. Due tra le big della Serie A pescano in casa del "povero" Juric. A breve il club azzurro annuncerà anche il brasiliano Leandrinho. Innesto di minore richiamo, ma che dovrebbe portare a Sarri un talento di 18 anni seguito da molte società importanti in Europa. E poi? Tutto qui, probabilmente. Il mercato del Napoli potrebbe finire nel giorno in cui comincia. Certo, ci sarà qualche cessione: Gabbiadini primo indiziato, a seguire Roberto Insigne. Partirà anche Lasicki, altro ex Primavera mai visto in campo. Oltre l'ex Sampdoria affari minori, ma sul fronte arrivi difficilmente ci saranno novità. Numericamente Sarri è a posto: in difesa c'è Tonelli che ancora deve debuttare e di fatto rappresenterà un nuovo innesto.



Vero che Ghoulam partirà per la Coppa d'Africa, però come riserve ci sono Maggio e Strinic, con Hysaj che farà il titolare. Anche in questo caso andare sul mercato adesso avrebbe senso solo con l'opportunità di un'occasione, cosa che il Napoli cerca, ma senza affanni. E considerando che il mese di gennaio passa in fretta e il club azzurro ha tempi lunghi per formalizzare i contratti, è assai probabile che dopo Leandrinho non ci saranno altri annunci da parte dell'uccellino azzurro di De Laurentiis.