Il Napoli è la squadra più spettacolare d'Italia e ha vinto all'unanimità lo scudetto del bel gioco: il fatto, però, è che la gente vuole conquistare il tricolore vero. E anche la squadra: i giocatori sono convinti di poter centrare il grande obiettivo o quantomeno lottare fino all'ultimo, e in quest'ottica ha cominciato a ragionare anche De Laurentiis. Società e giocatori ci sono: e l'allenatore? Sarri continua a frenare, a parlare di un progetto non pianificabile e di sogni. Soltanto sogni. Ma questa realtà l'ha creata lui e deve comiciare a crederci: lo deve innanzitutto a se stesso.



STRATEGIA O VERITA'? - Il tecnico azzurro è davvero un maestro di calcio, lo dicono i suoi, lo dicono i fatti, ma da un punto di vista della mentalità c'è ancora un piccolo step da completare: perché rallentare così? Il Napoli ha davvero tutto, è davvero forte e ora anche consapevole: e se per caso fosse soltanto una strategia? Ovvero: potrebbe anche darsi che Sarri freni per non creare aspettative e allentare la pressione. Potrebbe. E magari è lui il primo a volere lo scudetto e a pensare di poterlo conquistare. Chissà. Di certo Insigne e Mertens sono stati confermati, così' come voleva lui, e Koulibaly e tutti gli altri non saranno ceduti. De Laurentiis crede nel suo tecnico e, preliminari Champions a parte, investirà. C'è da scommetterci: ecco perché anche Sarri deve scommettere sul suo Napoli. A occhi chiusi. E' il momento di diventare grandi.