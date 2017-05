L'ex Fiorentina Marco Nappi ha parlato a Radio Fiesole del futuro dei viola: "Il futuro allenatore? I risultati deludenti dell'Inter non dipendono da Pioli, lì ci sono tanti stranieri che pensano solo a se stessi. Secondo me lui sarebbe l'allenatore ideale. Conosce bene Firenze ed è professionista vero. Cosa farei se fossi l'allenatore della Fiorentina? La prima cosa che farei sarebbe parlare con i tifosi, poi con la dirigenza, per ricreare entusiasmo. Pavoletti? Se viene messo in condizioni di giocare lui fa gol, sarebbe perfetto per la Fiorentina. Ha bisogno di avere il posto assicurato, per me ha fatto un grandissimo errore ad andare al Napoli, ma capisco che conta anche il Dio denaro".