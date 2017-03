Il sindaco di Firenze Dario Nardella parla così in occasione della presentazione del nuovo stadio della Fiorentina: 'Lo stadio non sarà una cattedrale nel deserto. Sarà collegato con tramvia e anche connesso alla ferrovia. Inoltre ci sarà un nuovo svincolo di Peretola che faciliterà l’arrivo al nuovo stadio anche dall’autostrada. Inoltre ci sarà anche una rete di piste ciclabili. Nella storia della Fiorentina nessuna proprietà si è mai impegnate come i Della Valle sulla realizzazione di un nuovo stadio, non per loro ma per la città'. Ai media prensenti ha inoltre rivelato: ' “Si potrà arrivare al nuovo stadio in auto, in tram, in treno, in aereo e in bicicletta con la rete di piste ciclabili che verrà realizzata. Io non ho mai visto una proprietà così totalmente impegnata nella realizzazione del nuovo stadio. Questa è una sfida che riguarda tutta la città, per questo faccio un appello: è il momento di stare uniti e non quello delle polemiche. Credo che sia una risposta a livello internazionale all’Italia, che è il fanalino di coda a livello di infrastrutturazione a livello sportivo. Firenze è il primo caso di nuovo stadio aggiunto al vecchio. Nel 2019 la prima pietra perché dobbiamo concludere con il 2017 tutto il percorso amministrativo di progettazione e la realizzazione finale richiederà anche la riqualificazione di tutta l’area. Per noi è fondamentale la sostenibilità, vogliamo rispettarla a livello ambientale e urbanistico'.