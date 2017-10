L'Inter fa di necessità virtù. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Spalletti stia sopperendo con la forza fisica alla mancanza di qualità.



"Quella che ha vinto il derby non era un’Inter composta solo da giganti perché Nagatomo e Borja Valero abbassavano sensibilmente la media (183,7 cm), ma la formazione che Luciano Spalletti ha mandato in campo domenica nella stracittadina ha messo in difficoltà i cugini rossoneri anche con il fisico e con la forza di molti dei suoi elementi chiave. Nel cuore della difesa e del centrocampo i nerazzurri hanno avuto la meglio in parecchie occasioni sia nei duelli aerei sia in quelli di forza, con contrasti decisi e palloni sradicati dai piedi degli avversari. La nuova Inter che si è issata al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli, dunque, ha imparato a fare di necessità virtù, ha capito di essere a corto di qualità e (al momento) incapace di esprimere un gioco spumeggiante. Per questo sta sopperendo alle lacune con forza, fisicità, organizzazione e con quella “tigna” che Spalletti ha chiesto fin dal giorno del suo arrivo alla Pinetina. E’ così nata una squadra operaia nel senso più nobile del termine, un gruppo di giocatori che non mollano mai e che in campo fanno sentire il fisico all’avversario".