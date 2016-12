My account got hacked sorry about what happen earlier — Samir Nasri Official (@SamNasri19) 28 dicembre 2016

c'è tutto in questa breve storia che vede protagonista. Il talentuoso francese, rinato a Siviglia sotto gli occhi sanguigni di Sampaoli, si sta rilanciando nel rettangolo verde dopo il periodo difficile a Manchester, sponda City. Eppura, dopo aver fatto parlare il campo, ora l'ex Marsiglia fa parlare di sé per scandali extra campo.Niente, né, neanche: ma una clinica di, è lì che parte lo scandalo riguardante Nasri. Il giocatore ha twittato una foto che lo ritrae alla clinicainsieme ad una infermiera; anzi, ha fatto di più, ha scritto sul proprio account twitter che ha avuto una prestazione sessuale completa con la ragazza ritratta in foto, sia in clinica che poi in albergo, sotto la piena consapevolezza di sua moglie, Anara.. Lo ha scritto lo stesso giocatore sul proprio profilo più tardi, cancellando i tweet precedenti.E il doping, che c'entra? Nasri a Los Angeles è andato per, che sono sì permesse ma solo se non superano i 50 millilitri e se la sostanza iniettata non figura nella lista di quelle proibite. Per questo motivo,ha deciso di vederci chiaro, aprendo un'indagine. La storia non è ancora finita.