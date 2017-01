Questa sera avversari, in futuro chissà. Il fantasista del Siviglia Samir Nasri in un'intervista concessa a Onze Mondial confessa di voler giocare al Real Madrid ed essere allenato dal connazionale Zinedine Zidane: "Il suo cammino è incredibile, nelle prime 32 partite è davanti a Guardiola, Pellegrini e Mourinho come punti fatti. Ha già vinto la Champions League ed è primo nella Liga, è pure imbattuto... Una stagione impeccabile. Mi piacerebbe essere allenato da lui? Certo, perché no: vorrebbe dire giocare nel Real Madrid! E' raro che un giocatore così grande diventi anche un grande allenatore".