La Lega Serie A allarga i propri orizzonti. Dopo aver giocato la Supercoppa in Qatar, a Doha, si pensa già alle possibili novità per l'anno prossimo. Quando si potrebbe giocare il campionato anche a Santo Stefano, il 26 dicembre 2017. Maurizio Beretta dovrà però fare i conti con il presidente federale Carlo Tavecchio, che non è affatto d'accordo. I più favorevoli al turno natalizio sono Inter, Juventus e Torino; i più contrari Napoli, Lazio e Sampdoria. Secondo La Repubblica, il prossimo passo sarà l'esportazione di un pezzetto di campionato in Asia.



PROGRAMMA RIPRESA - Intanto le squadre si godono questi giorni di festa, ecco dove e quando riprenderanno gli allenamenti.

Atalanta: giovedì 29 dicembre.

Bologna: martedì 27 dicembre (dal 1° al 7 gennaio ritiro a Catania).

Cagliari: lunedì 2 gennaio.

Chievo: venerdì 30 dicembre.

Crotone: mercoledì 28 dicembre (dal 3 al 7 gennaio ritiro a Roma?).

Empoli: giovedì 29 dicembre.

Fiorentina: lunedì 2 gennaio.

Genoa: lunedì 2 gennaio.

Inter: giovedì 29 dicembre (dal 2 al 7 gennaio ritiro a Marbella in Spagna).

Juventus: domenica 1 gennaio.

Lazio: giovedì 29 dicembre.

Milan: domenica 1 gennaio.

Napoli: venerdì 30 dicembre.

Palermo: venerdì 30 dicembre.

Pescara: venerdì 30 dicembre.

Roma: domenica 1 gennaio.

Sampdoria: giovedì 29 dicembre.

Sassuolo: venerdì 30 dicembre.

Torino: giovedì 29 dicembre.

Udinese: venerdì 30 dicembre.