L'ex difensore viola Cesare Natali esprime a Radio Fiesole i suoi pareri sulla squadra viola prima della gara contro la Roma: 'Credo che stasera giochi Babacar, se non gioca quando non c'è Kalinic... è forte, deve giocare in partite così perchè attacca la profondità. Gonzalo? Sono tre mesi che dico che non avrebbe rinnovato. Se non c'è la volontà, quando escono mezze voci non si rinnova più. Il rinnovo si fa in silenzio. La Fiorentina si perde in queste vicende, la storia recente lo insegna. Poi le scelte le fanno loro, ma dal punto di vista tecnico la Fiorentina ci perde tanto. Ha spessore tecnico ed all'interno dello spogliatoio. Gonzalo secondo me va a migliorare, c'è un livello medio basso in Italia ed un giocatore come lui può trovare sicuramente una buona squadra. Ciclo finito di questa Fiorentina? Sousa è arrivato al termine della sua avventura, ha smesso di sognare ed ha usato parole fin troppo realiste. È stato onesto fondamentalmente, ma ha smorzato troppo l'entusiasmo della piazza'