Siamo senza presidente federale e senza ct ma sappiamo le nostre avversarie della Nations League, la nuova competizione per nazionali promosso dalla Uefa che verrà disputata negli anni dispari.Le 55 squadre europee sono suddivise in quattro leghe in base al Coefficiente nel ranking UEFA per Nazionali (1–12 nella Lega A, 13–24 nella Lega B, 25–39 nella Lega C, 40–55 nella Lega D). All’interno di ciascuna lega, le squadre vengono suddivise in tre (per le Leghe A e B) o quattro (Leghe C e D) fasce, sempre secondo il ranking.che comprendono semifinali, finale per il terzo posto e finale. I vincitori dei gruppi delle leghe B, C e D vengono promossi e quelli in fondo ai gruppi delle leghe A, B e C vengono retrocessi. La stagione successiva sarà 2020/21.Le prime classificate nei gironi parteciperanno alla fase finale di UEFA Nations League a giugno 2019 (semifinali, finale terzo posto e finale), fino a decretare la vincitrice della UEFA Nations League. La nazione ospitante verrà designata a dicembre 2018 tra le finaliste. Le quattro ultime classificate nei gironi retrocederanno in Lega B per l’edizione 2020. Le quattro squadre con la migliore classifica non qualificate per UEFA EURO 2020 parteciperanno a uno spareggio (a marzo 2020) che metterà in palio un posto alla fase finale.La UEFA confermerà le 138 gare della fase delle Leghe, con date e orari d’inizio, non appena possibile dopo il sorteggio. Di seguito riportiamo il calendario delle sfide, anche se le squadre delle Leghe A e B giocheranno solo in quattro giornate – nelle altre date disputeranno delle amichevoli.Giornata 1: 6–8 settembre 2018Giornata 2: 9–11 settembre 2018Giornata 3: 11–13 ottobre 2018Giornata 4: 14–16 ottobre 2018Giornata 5: 15–17 novembre 2018Giornata 6: 18–20 novembre 2018Sorteggio fase finale: inizio dicembre 2018Fase finale: 5–9 giugno 2019Sorteggio spareggi per UEFA EURO 2020: 22 novembre 2019Spareggi per UEFA EURO 2020: 26–31 marzo 2020Le qualificazioni per EURO rimangono inizialmente per larghi tratti le stesse, almeno fino alla fase degli spareggi. In precedenza, a sfidarsi agli spareggi erano le squadre terze nei rispettivi gironi di qualificazioni, ma adesso saranno le 16 vincitrici dei gironi di UEFA Nations League (o, nel caso fossero già qualificate, la squadra successiva nella rispettiva lega). Ogni lega prevede un tabellone separato, con due semifinali in gara unica e una finale in gara unica. La vincitrice di ogni tabellone guadagnerà l’accesso a UEFA EURO 2020.Georgia, Lettonia, Kazakistan, AndorraBielorussia, Lussemburgo, Moldavia, San MarinoAzerbaigian, Isole Faroe; Malta, KosovoMacedonia, Armenia, Liechtenstein, GibilterraScozia, Albania, IsraeleUngheria, Grecia, Finlandia, EstoniaSlovenia, Norvegia, Bulgaria, CiproRomania, Serbia, Montenegro, LituaniaSlovacchia, Ucraina, Repubblica CecaRussia, Svezia, TurchiaAustria, Bosnia ed Erzegovina, Irlanda del NordGalles, Irlanda, DanimarcaOlanda, Francia, GermaniaIslanda, Svizzera, BelgioPolonia, Italia, PortogalloCroazia, Inghilterra, Spagna