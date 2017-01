L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti di Stefano Pioli e spiega come il tecnico emiliano sia riuscito ad entrare nella testa dei propri calciatori, precedentemente irrigiditi dal metodo de Boer.



"Normalizzatore o no, questa è la sua vittoria. Sette successi consecutivi in campionato, nove se si contano le coppe, tanti giocatori recuperati al progetto, come si suol dire, quasi avessero respinto la rigidità del tecnico olandese per abbandonarsi al suadente accento emiliano di Pioli. «Li ho trovati disponibili, sin dal primo giorno. Tutti erano consapevoli di non aver reso quanto avrebbero dovuto rendere». E lì è entrato in gioco Pioli, un signore nato nell’anno del serpente, che secondo lo zodiaco cinese è un segno affascinante. I nati nell’anno del Serpente, si dice, sanno far fronte a qualsiasi situazione. Astrologia a parte, diciamo che Pioli a Roma con Lotito ha fatto un bel tirocinio".