L'avventura in Cina di Fabio Capello sta per giungere al termine. La squadra da lui allenata, lo Jiangsu Suning, non è ancora salva ma se dovesse fare 3 punti nelle prossime partite sarebbe aritmeticamnente salvo. Nell'ultimo match ha vinto 1 a 0 (con gol di Ramires) contro il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro.



CONTRATTO - L'ex ct di Russia e Inghilterra ha ancora un anno di contratto con il club cinese, ma avrebbe già comunicato a Walter Sabatini che non intende rimanere anche la prossima stagione. Rinuncerà quindi al ricco contratto, da 10 milioni di euro, firmato solo qualche mese fa.



FUTURO - 'Don Fabio' sembra avere un pò di nostalgia dell'Italia, che ci sia proprio la Nazionale nel suo futuro? La sua ombra inizia ad aleggiare intorno a Ventura, che nonostante abbia firmato il rinnovo fino al 2020, non è per nulla sicuro della conferma da ct. Se non dovesse vincere ai play-off, mancando così la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, rischerebbe l'esonero.