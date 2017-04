Abbandonare il microfono, lasciar perdere le strofe e dimenticarsi del flow, almeno per un'ora. Oggi è scesa in campo la Nazionale Hip Hop, nata da una costola della Nazionale Cantanti, in una partita di calcio, quello vero, quello a 11: per molti un ritorno al passato, per altri l'inizio di un'altra avventura. Partita sfortunata, finita con una sconfitta contro la rappresentativa degli allenatori del GS Villa, squadra che ha ospitato la sfida.



I SINGOLI - Un 1-0 che lascia l'amaro in bocca, visto che il gol dei padroni di casa è arrivato a 5 minuti dal termine. Due tempi da 30' l'uno: nel primo una sfida equilibrata, mentre nel secondo la stanchezza ha preso il sopravvento. Ottima la prestazione dei centrali di difesa, Ted Bee, al debutto, e Roofio (Two Fingerz), che hanno dimostrato una buona intesa; tanta corsa, invece, per Cane Secco, protagonista di una prestazione densa di sacrificio; belli, infine, i colpi mostrati da Rise Beat Box. Una sconfitta, però, che non toglie il sorriso, ricordando lo scopo, visto che con l'incasso è servito per raccogliere fondi per la Tep Therapy detenute di San Vittore.



LA ROSA - Gebril El Said; 23 Roofio dei Two Fingerz, 11 Eddy Veerus de Il Pagante; 27 Andrea Mazzantini dei Pink is Punk, 21 Cane Secco, 14 Red Nose, 5 Angelo Lucarelli ex giovanili Juventus, 6 Emiliano Pepe, 9 Rise Beatbox, 18 Gabriele Valerio (tour manager), 4 Ted Bee, 10 Shade, 30 Valenza. Main sponsor Ethos.