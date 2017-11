Niente da fare,dopo la più grande disfatta del calcio italiano, evitando le domande che gli sono state rivolte dai cronisti presenti davanti all'hotel Gallia di Milano.Nel ritiro scelto dai vertici della Nazionale e della Federazione Italiana si trova ancora il presidente della Lazio, nonchè consigliere federale, Claudio Lotito, che fu lo sponsor principale per la prima elezione di Tavecchio. Non è escluso che il massimo dirigente biancoceleste possa parlare più tardi., evitando così il contatto con i giornalisti che lo attendevano all'esterno per provare a strappargli qualche battuta.Secondo quanto riporta Sky Sport,, un segnale ulteriore che la sua avventura da ct stia volgendo al termine.Abbandonando la sede del ritiro della Nazionale, il presidente della FIGC Tavecchio ha commentato così all'Ansa l'esclusione dell'Italia dal prossimo Mondiale: "e per questo ho convocato domani una riunione con le componenti federali per fare un'analisi approfondita e decidere le scelte future".Se il presidente della Federazione Tavecchio ha già lasciato Milano, il ct Ventura si troverebbe ancora all'interno dell'albergo nei pressi della stazione Centrale e davanti all'ingresso sono diversi i giornalisti in attesa dell'allenatore azzurro, che per il momento resta in carica in attesa di comunicazioni ufficiali da parte sua o dei vertici federali.. E' quanto riferito ai colleghi di Sky Sport dallo stesso numero 1 della FIGC abbandonando a bordo della sua macchina l'hotel sede del ritiro milanese del clan azzurro.dopo il pareggio senza reti con la Svezia che ci estromette dal Mondiale 59 anni dall'ultima volta.