È sempre più Roberto Mancini il grande favorito per diventare il prossimo commissario tecnico dell'Italia. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo i contatti telefonici delle ultime ore, il vicecommissario della Figc, Alessandro Costacurta, e l'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo si sono dati appuntamento per mercoledì 14 febbraio, il giorno di san Valentino, per discutere della possibilità di un arrivo del Mancio sulla panchina azzurra.



SI ALLONTANA CONTE - Intanto, si allontana il possibile ritorno di Antonio Conte. Il tecnico del Chelsea nelle ultime ore ha ribadito l'intenzione di rispettare il suo contratto coi blues e, sempre secondo il Corsport, è risentito della grande esposizione mediatica data dai nuovi vertici della Federazione ai contatti avuti tra le parti negli ultimi giorni.