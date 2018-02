Gigi Di Biagio è il nuovo allenatore dell'Italia e, almeno fino a giugno, sarà lui il commissario tecnico che guiderà la Nazionale nelle due amichevoli contro Inghilterra e Argentina. Ma non solo, perchè nel percorso che porterà l'Italia all'inizio del percorso di avvicinamento ai prossimi Europei, non mancheranno gli stage promessi dalla FIGC ad Antonio Conte e mantenuti con Ventura e oggi con Di Biagio.



PRIMO STAGE - Venerdì saranno diramate dal nuovo CT le prime convocazioni, per lo stage che fu programmato da Ventura e che si terrà a Coverciano dal 26 al 28 febbraio. Secondo il Corriere dello Sport Di Biagio non potrà contare sui calciatori delle quattro squadre impegnate nelle semifinali di Coppa Italia (Juve, Atalanta, Lazio e Milan), né su calciatori esteri e su quelli di Napoli e Cagliari impegnati nel posticipo del lunedì di Serie A.



CHIESA E TANTA UNDER 21 - Il più popolare e in rampa di lancio della prima convocazione di Di Biagio sarà quindi un suo fedelissimo con l'Under 21, quel Federico Chiesa che tanto bene sta facendo con la Fiorentina. Tanti saranno inoltre i convocati che il ct selezionerà dalla sua vecchia Under 21: Meret, Masina, Pezzella, Mandragora, Gagliardini, Benassi, Pellegrini, Berardi, Ricci, Di Francesco, Brignola e Caprari sono i sicuri di una convocazione. Più a rischio, infine, la situazione legata al Gallo Belotti