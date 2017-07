Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola il centrocampista brasiliano Fabinho non arriverà in Italia. Il Monaco ha infatti trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per la cessione del classe '93 che piaceva a Inter e Juve, ma che rimarrà "parcheggiato" fino a gennaio a Montecarlo non potendo i Colchoneros tesserare giocatori nel corso dell'estate.