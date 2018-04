Eccoci con il consueto appuntamento tutta 'rosa' della domenica dedicato alle 'nostre' tifose, quelle che potete incontrare allo stadio accanto a voi e che pur non essendo delle vip sono altrettanto simpatiche, piene di sex appeal, genuine e 'veraci'. Ed è stata proprio la semplicità ad essere premiata la scorsa settimana, infatti, tra le 25 ragazze che avete apprezzato e commentato, a ricevere più consensi è stata una bellissima tifosa rossonera, a detta vostra sensuale ma senza strafare, che dunque vedete oggi in copertina: complimenti a lei! Accanto alla vincitrice, la foto di un'interista per darvi un assaggio delle immagini che potrete ammirare oggi nella nostra gallery.



Siamo lieti di cominciare con una sostenitrice della Fiorentina, squadra che mancava da un po' nella nostra rubrica... seguono due romane per poi passare alla Lazio, mentre dal Bentegodi ecco due tifose del Chievo! E ancora: una doriana, tre napoletane, quattro rossonere e ovviamente non possono mancare le interiste, per chiudere con ben nove juventine.

Come sempre vi ricordiamo di essere gentili e moderati (altrimenti non vi pubblichiamo) nei complimenti così come nelle critiche, in quanto non vedrete delle modelle - anche se alcune non hanno davvero niente da invidiare a nessuna - pertanto non aspettatevi la perfezione e apprezzate anche (e soprattutto) i loro fantastici sorrisi.



Non vi resta che scegliere la vostra preferita e votarla lasciando un commento; mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine: mandateci le vostre foto e non dimenticate di taggarle con l'hashtag #TifoseCM.

Buon tifo a tutte!