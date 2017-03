Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Mediaset Premium del sorteggio con il Barcellona: "E' una sfida affascinante, non dobbiamo guardare il passato, siamo forti e guardiamo al futuro. La Juve è cresciuta, è in netta crescita, le partite con il Barcellona arrivano al momento giusto. La Juve deve guardare se stessa, deve essere consapevole della sua forza. Dobbiamo rispettare il Barcellona nel modo giusto, non dobbiamo avere paura. Siamo contenti del sorteggio. Se avrei preferito il ritorno a Torino? No, mi ricordo in passato che abbiamo vinto il ritorno al Camp Nou (2002-2003, 1-2 gol di Zalayeta). Il Barcellona? Ha vinto tanto, ma gli anni passano per tutti, ma se vogliamo andare avanti dobbiamo fare qualcosa in più".