Come riporta La Gazzetta dello Sport, il pm Maria Cristina Ribera ha richiesto 14 anni di reclusione per l'ex portiere di Napoli e Fiorentina Pino Taglialatela, accusato di intestazione fittizia di beni, ma soprattutto associazione di stampo camorristico, nello specifico di legami col clan Mallardo. Sempre secondo l'accusa, il pregiudicato Mauro Moraca avrebbe sfruttato la residenza a Ischia dell'ex calciatore e alcuni suoi veicoli per gli spostamenti ("Mi sono intestato alcuni veicoli solo per beneficiare del risparmio sul premio assicurativo, visto che a Ischia c’è il divieto di circolazione in estate", ha provato a giusitificarsi Taglialatela).



L'ex portiere del Napoli ha ammesso davanti ai magistrati la vicinanza ai camorristi per una parentela della moglie, ma le successive indagini della Guardia di Finanza hanno poi aggravato la sua posizione.