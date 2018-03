Gentile Procuratore,ho letto un suo articolo dove scriveva che è ora di finirla con i raccomandati nel calcio, ma non mi sembra che qualcuno l'abbia mai ascoltata. Di raccomandati nel calcio ce ne sono ovunque, dentro e fuori dal campo di calcio. Nel calcio giovanile non ne parliamo. Io sono stato costretto a far cambiare sport a mio figlio perché non trovava mai spazio nelle partite della domenica: sempre in panchina per lasciare il posto ai "meritevoli" figli di papà! Ho fatto male a indirizzare mio figlio verso un altro sport (ciclismo) o dovevo continuare a illudermi che potesse diventare un calciatore professionista? Ercole di Roma, dentro e fuori dai campi di calcio."o dovevo continuare a illudermi che potesse diventare un calciatore professionista". Mi verrebbe, infatti, da chiederle se ora spera che suo figlio possa diventare un ciclista professionista.(lasciando a loro la scelta dello sport preferito). E' questo il grande errore dei genitori: pretendere che i figli diventino dei professionisti a tutti i costi! Nel calcio, lo ricordo sempre, solo l'1-2% dei ragazzi che giocano nei settori giovanili fanno capolino nel calcio professionistico!E ora passo la palla agli utenti di: secondo voi giocano a calcio solo i raccomandati (per intenderci: i figli di papà, quelli che pagano per giocare, i figli degli amici dei dirigenti, ecc)?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su