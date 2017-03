Il terremoto causato dall'annuncio di dimissioni di Maurizio Zamparini sta creando, anche a distanza di giorni, diversi effetti collaterali. L'istrionico patron resterà nel CDA del Palermo ma quando il fondo anglo-americano porterà a termine il closing, rilevando la maggioranza societaria, l'era Zamparini sarà definitivamente chiusa. Ancora sconosciute le intenzioni della nuova proprietà e nell'incertezza arrivano le prime proposte da parte di chi conosce bene la città e la piazza. Il primo a farsi avanti, stando a quanto riporta Tuttosport, è l'ex bianconero Totò Schillaci che si sarebbe proposto per un ruolo societario, anche non di rilievo, come quello di ambasciatore del club nel mondo. Se la proposta verrà accettata lo sapremo solo dopo lunedì, giorno in cui la cordata dovrebbe ufficializzare l'acquisto e svelarsi per cominciare a ristrutturare il Palermo.