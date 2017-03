Dopo il fallito esperimento contro la Roma,è tornato sul sicuro e con il 4-2-3-1 varato contro Cagliari e Atalanta ha trovato la giusta quadratura perche, ora, non vuole più fermarsi. 12 gol in 2 partite, record infranti e una sola grande certezza: questa squadra ha trovato l'equilibrio che mancava ad inizio campionato e il merito, questo è innegabile, è proprio di Pioli.Basta esperimenti, come il doppio trequartista atipico contro la Roma, oppure come Murillo terzino e ancora D'Ambrosio interno sinistro di una difesa a tre. No, Pioli ha capito che per far rendere al meglio questa squadra serve schierare ogni giocatore nel suo ruolo naturale. Per questoè stato riposizionato in un centrocampo a 2 senza compiti di impostazione, per questoè stato avvicinato all'area di rigore avversaria senza l'obbligo di coprire tutta la fascia in copertura.schierati sulle rispettive fasce e, soprattutto,lasciato libero di inventare da trequartista alle spalle della prima punta. Risultato? Un'Inter brillante e un gioco visto poche volte in stagione.Chi sta pagando questa piccola rivoluzione interna è colui che, almeno per ora,utilizzabile sia da mezzala, che da centrocampista centrale, che da trequartista. Caratteristiche importanti, ma poco utili ad una squadra in cerca di certezze e che ha inun altro importante punto di domanda. Il portoghese arrivato in estate ha però sulle sue spalle un cartellino pagato ben 45 milioni di euro e per questo, ad oggi, è fuori dal mercato. Un discorso diverso rispetto ae che oggi, con un'offerta da almeno 25 milioniNell'Inter degli specialisti, del resto, faticherebbe a trovare spazio, per questo ad oggi Brozovic può essere sacrificato.