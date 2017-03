Il futuro è oggi. Al Westfalen Stadion di Dortmund, in occasione dell'amichevole contro l'Inghilterra si potrebbe assistere ad un simbolico passaggio di consegne. Dopo 129 presenze e 48 gol, si chiude l'avventura durata 13 anni con la maglia della Germania di Lukas Podolski. Iniziata quasi per caso nel lontano 2004, all'età di 19 anni, dopo una grande annata col Colonia ed essersi visto sbattere in faccia la porta in faccia dalla sua Polonia. Un esordio da record, visto che diventò in quell'occasione il primo giocatore di una formazione retrocessa in seconda divisione, dal 1975, a debuttare con la Mannschaft.



I NUMERI DI POLDI - Da quel 6 giugno 2014 al 22 marzo 2017, sono stati tanti i momenti significativi di Prince Poldi con i colori della Germania, dalla prima apparizione a un torneo internazionale, l'Europeo 2004, alla doppietta contro la Svezia negli ottavi di finale del Mondiale casalingo del 2006, che lo consacra come il primo giocatore dal 1962 a segnare due gol nei primi 12 minuti di un match di Coppa del Mondo. C'è poi il poker a San Marino nelle qualificazioni a Euro 2008, che lo iscrive in un ristrettissimo gruppo completato da Gerd Muller, Mario Gomez e Ballack, e soprattutto la vittoria del Mondiale in Brasile di 3 anni fa, dove disputa solo le partite con Stati Uniti e Portogallo.



WERNER, IL SUCCESSORE - Dopo l'addio di Schweinsteiger e Lahm, la Germania saluta un altro grande protagonista della sua recente età dell'oro, ma è pronta ad accogliere un'altra grande promessa per il futuro. Timo Werner, attaccante classe '96 dell'RB Lipsia, che lo ha acquistato la scorsa estate dal suo ex club, lo Stoccarda per 10 milioni di euro. L'investimento più caro nella storia della sorprendente debuttante in Bundesliga, vincitore del 2013 della medaglia d'oro Fritz Walter per la categoria di miglior Under 17 tedesco; più giovane esordiente dello Stoccarda all'età di 17 anni, 4 mesi e 25 giorni. Paragonato a Miroslav Klose nella fase iniziale della sua carriera, può giocare indistantamente da prima e seconda punta, grazie a doti atletiche molto importanti, una facilità di corsa e una rapidità ereditate, per sua stessa ammissione, dalle lunghe camminate in montagna col papà. Ma, dopo le caterve di gol segnate con le giovanili dello Stoccarda e con la nazionale Under 17, con cui approda alla finale europea nel 2012, il fiuto per la porta avversaria di Werner sembra perdersi, fino all'esplosione a Lipsia nella stagione in corso. Con la formazione di Husenhuttl, sono già 14 i gol dopo 24 partite di campionato e, dopo i 3 in 8 con l'Under 21, è arrivata la prima chiamata di Low per l'amichevole con i rivali di sempre dell'Inghilterra. Non l'unico ad accorgersi del suo potenziale, visto che anche Jurgen Klopp l'ha inserito nella lista della spesa per la prossima stagione per un Liverpool che cerca un attaccante per il futuro. Da Podolski a Werner, il futuro è oggi.