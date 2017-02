Oggi è stato un giorno speciale per il Real Madrid. Le Merengues si sono imposte per 2-0 sull'Espanyol grazie alle reti di Morata e Bale, tornato in campo dopo l'infortunio dello scorso Novembre. Le reti dello spagnolo e del gallese, però, non hanno offuscato la grande prestazione di Isco, partito titolare nel centrocampo del Real ed autore di entrambi gli assist per i gol dei suoi: prima una palla al bacio sulla testa di Morata, poi una palla in profondità per sfruttare la velocità di Bale. Se vuole convincere Zidane ad offirigli più spazio, Isco lo sta facendo nel modo giusto.