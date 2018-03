Di storie con i calciatori ne ha collezionate parecchie. Molte incredibilmente chiacchierate dato che lei, bGallardo, non si è mai nascosta da obiettivi e telecamere anche mostrandosi spesso come mamma l'ha fatta. Guiza, Quinoz, Sergio Ramos, ma soprattutto Cristiano Ronaldo sono passati fra le sue grinfie.



In una recente intervista concessa a Vanity Fair, la Gallardo ha raccontato retroscena piccanti sulla sua vita da fidanzata di CR7: "A letto si crede un dio, ma dopo una volta si addormenta. La vita a Manchester era solo Playstation, cinema, tv e letto. Cristiano gay? Quando stava con me assolutamente no, ve lo posso assicurare. La storia dell’utero in affitto non mi ha mai convinto. Ronaldo non ama usare il preservativo, forse ha pagato la mancanza di attenzione quando ha conosciuto una cameriera durante una vacanza negli Stati Uniti". Vi ha convinto? Noi ve la riproponiamo nella nostra gallery.