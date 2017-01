Mauro Icardi è sempre più uomo simbolo dell'Inter; anche nella partita vinta in rimonta contro l'Udinese, il capitano nerazzurro è risultato decisivo. L'argentino, pur non essendo stato particolarmente brillante, è stato fondamentale grazie all'assist fornito ad Ivan Perisic in occasione del gol del pareggio. E proprio grazie a quest'ultima giocata Maurito ha acciuffato Alexis Sanchez a quota 20 in cima alla classifica che si basa sui gol e gli assist realizzati nei cinque principali campionati europei. Il capitano dell'Inter, infatti, ha messo a segno 14 reti e servito 6 assist in questa stagione di Serie A.