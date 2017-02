Alessandro Nesta è il grande doppio ex di Lazio-Milan. L'allenatore del Miami FC ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Ricorderò per sempre il gol segnato nella finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio proprio contro il Milan. Come il 4-4 nell'anno dello scudetto, una partita stupenda con giocatori fenomenali. Shevchenko mi segnò 3 gol. Poi col Milan non ho mai giocato scontri diretti super, perché sentivo e soffrivo le gare da ex contro la Lazio. Vissi male anche il trasferimento. All'inizio non volevo andare via, prima sembrava fatta con la Juve e poi con l'Inter. Ma all'ultimo giorno di mercato mi ritrovai in poche ore da Formello a San Siro. Fu un giorno particolare e non potevo essere felice, ma dopo sì perché il Milan mi ha dato tantissimo per tanti anni".



"A chi mi ispiro come tecnico? Potrei dire a Zeman per l'attacco e a Sacchi per la difesa, ma ho avuto la fortuna di lavorare con altri grandi come Ancelotti, Eriksson e Lippi. Cerco di prendere il meglio da tutti loro. Nostalgia dell'Italia? A volte alcune cose mi mancano, altre no. Come il brutto episodio di questa settimana a Pescara, qui negli USA non succederebbe mai. Se mi piacerebbe allenare più la Lazio o il Milan? Tutte e due, ma ora è presto e sto bene qui a Miami. Inzaghi e Montella sono bravi e stanno facendo molto bene. Un pronostico? Dico pareggio".