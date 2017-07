Neto è uscito allo scoperto, ora tocca al Valencia. Ieri la visita del portiere brasiliano all'Hotel Parigi di Milano: nella lunghissima giornata di incontri vissuta da Fabio Paratici e Beppe Marotta, come documentato da Calciomercato.com (leggi), c'è stato spazio infatti anche per un breve confronto diretto con Neto e il suo agente Stefano Castagna. Un summit che avrebbe visto il portiere comunicare alla Juve la sua decisione di aver infine scelto il Valencia dopo aver valutato attentamente tutte le proposte sottoposte al vaglio dal suo agente. Una scelta accompagnata dalla volontà di risolvere la questione nel minor tempo possibile, possibilmente prima di rispondere alla chiamata del raduno in programma lunedì 10 luglio con partenza alla volta del Messico cinque giorni dopo.

ARRIVA IL VALENCIA – Oggi quindi si passa alla fase successiva. Degli emissari del Valencia sono infatti arrivati a Milano per procedere in una trattativa che vede la Juve sempre intenzionata a lasciar partire il portiere, seppur senza fare sconti rispetto alla valutazione iniziale sempre salda attorno ai dieci milioni di euro, quanto offerto tra l'altro dal Watford senza che gli inglesi siano però riusciti a convincere Neto. Che al contrario, dopo aver visitato città e strutture del club spagnolo, non sembra aver più dubbi riguardo il proprio futuro nel Valencia, nonostante una prima offerta inferiore ai 7 milioni già rifiutata dalla Juve negli scorsi giorni. Si tratta dunque, possibile un punto di incontro a metà strada sulla spinta della volontà del giocatore.

TENTATIVO NAPOLI – Oltre al Watford, va segnalato un nuovo tentativo del Napoli nelle scorse ore che ancora non ha definito con chiarezza la posizione di Reina. Ma determinante nella decisione finale di Neto rimane la possibilità di poter giocare con continuità ed occupare il ruolo di titolare indiscusso, fattore garantito fin qui solo dal Valencia. Che se dovesse trovare un'intesa definitiva con la Juve, poi darebbe il la anche per sbloccare la trattativa in stand-by da tempo per Wojciech Szczesny dall'Arsenal a Torino.



