Los primeros pasos de Neto, superviviente del Chapecoense pic.twitter.com/N8e2LFHn6K — AS (@diarioas) 18 gennaio 2017

L'incidente, le complicazioni in ospedale, poi la dimissione, il recupero, i primi passi e poi, forse, di nuovo il campo. Potrebbe essere questo l'incredibile destino di, uno dei tre giocatori sopravvissuti alla tragedia aerea che ha colpito lail 29 novembre 2016.La notizia di oggi, che è rimbalzata velocemente su Twitter, è cheha raggiunto il penultimo stadio del cammino descritto:Inaspettata e sensazionale novità per uno che appena un mese fa lottava con le, tra cui un'infezione polmonare e un trauma al cranio, che ne avevano messo a serio rischio non solo la carriera, ma anche la vita. Ora, come si vede dal video,ha avuto un recupero miracoloso, frutto soprattutto di unaDopo l'incidentecon la maglia dellaper onorare la memoria dei suoi compagni, ora, mentre riprende a camminare, sogna di tornare, davvero, il prima possibile. I tempi sono incerti, potrebbero volerci, o forse qualcosa in più, ciò che è certo è che Neto in questa camminata non è solo.