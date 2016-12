Il Leicester campione d'Inghilterra, il Portogallo campione d'Europa, il Crotone in Serie A per la prima volta nella sua storia. Pensate che il 2016 abbia già emesso tutti i suoi verdetti? Non è così. In Galles i New Saints (foto di Walesonline.co.uk) sono scesi in campo per entrare nella storia. Non del loro Paese, bensì d'Europa. La squadra di Oswestry oggi in trasferta ha superato lo storico record dell'Ajax di Cruijff (tre volte campione d'Europa) del 1972, quello delle 26 vittorie consecutive, tutte le competizioni incluse. Il Galles calcisticamente parlando non sarà l'Olanda, ma i gallesi allo stadio The Rock di Rhosymedre hanno raggiunto le 27 vittorie di fila grazie a una vittoria per 2-0 sui Cefn Druids. Nessuno come The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid F.C.

IN PARADISO - Ventuno vittorie in campionato, una in coppa nazionale, tre in Challenge Cup e due nella Challenge sozzese. La vittoria di questa sera contro i Cefn Druids, penultimi in campionato, ha regalato ai New Saints il sorpasso sui Lancieri di Amsterdam. Per 44 anni il primato è rimasto imbattuto, fino a questa sera. I New Saints ora sono ufficialmente nella storia. In precedenza diversi club avevano sfiorato il primato: l'Ajax 1995-96 con de Boer e Davids (25 successi); il Coritiba in Brasile nel 2011 (24 successi) e il Real Madrid di Ancelotti nel 2014 (22 successi). La squadra dei record non perde un match dal 19 luglio, 0-3 contro l'Apoel cipriota, ai preliminari di Champions League. "I media hanno preso il nostro record, con l’Ajax, in modo negativo. Ma vincere 26 partite di fila, a qualsiasi livello, è sempre un enorme successo", le parole dell'allenatore Craig Harrison. Come detto, il Galles non è l'Olanda, ma un record è pur sempre un record e come tale va riconosciuto. Onore ai New Saints, in Paradiso per questa sera e non solo.