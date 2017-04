Decisione ai limiti dell'assurdo quella presa dall'arbitro Keith Shroud nel corso della partita tra il Newcastle di Rafa Benitez e il Burton nella Championship inglese. Matt Ritchie trasforma un rigore per i padroni di casa, ma il direttore di gara annulla per la presenza in area di alcuni calciatori bianconeri. Invece che far ripetere il rigore, però, assegna un calcio di punizione al Burton, scatenando l'ira del St. James Park. Fortuna vuole che lo stesso Ritchie abbia deciso il match in favore del Newcastle.