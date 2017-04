Il prossimo anno il Newcastle giocherà in Premier League. La vittoria per 4-1 contro il Preston permette alla squadra di Rafa Benitez di tornare nella massima serie inglese. Ai Magpies basta una sola stagione di Championship per ritornare tra i grandi, nella passata stagione i bianconeri sono infatti retrocessi dopo una stagione terrificante, non riuscì all'ex allenatore del Napoli l'impresa di salvare una squadra con un piede già nella seconda serie.



LA RIPARTENZA - Un elemento fondamentale per ottenere la promozione è stata sicuramente la presenza del tecnico spagnolo. L'esperienza di un allenatore che in carriera è stato in grado di vincere trofei internazionali. Il Newcastle sulla carta ad inizio stagione era favorito, ma ha dovuto fare a meno dei prezzi pregiati come Georginio Wijnaldum e Moussa Sissoko ma anche di Andros Townsend, Remy Cabella, Papis Cissè e Daryl Janmaat. Il Newcastle è ripartito con acquisti mirati come Achraf Lazaar, arrivato dal Palermo superando la concorrenza di altri club italiani, DeAndre Yedlin dal Tottenham ma soprattutto Dwight Gayle che ha realizzato 22 gol e Matt Ritchie. Il St.James Park è stato per tutto l'anno un punto di forza della squadra.



FUTURO- In primis bisogna analizzare la posizione del tecnico, durante la stagione lo spagnolo ha avuto dei momenti di difficoltà con la società e sarà importante trovare l'accordo anche sulla campagna acquisti estiva.I tifosi stasera hanno acclamato l'allenatore ex Napoli e nutrono la speranza che resti. La società sembra avere grandi ambizioni, secondo la stampa inglese la società sembra sia già sulle tracce di alcuni ottimi giocatori della Premier.





Il Newcastle è tornato e vuole stupire. La storia dei Magpies è ricca di cadute e successi. La caduta da oggi sembra essere più lontana.