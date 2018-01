La sessione invernale si è appena aperta, ma sono bastati pochi giorni per ribadire un concetto: il 2017/18 è l'anno dei record e delle follie per il mercato. Giocatori venduti a cifre esorbitanti, primati contestati, classifiche scalate e riaggiornate in poco tempo e anche un pizzico d'Italia: c'è tutto nei sei mesi che hanno scritto una pagina destinata a cambiare per sempre la storia del calcio.



PODIO RECORD, E MBAPPE'? - Cristiano Ronaldo per primo ha infranto il muro dei 90 milioni, Bale ha superato i 100, Pogba ha scavalcato entrambi. Nel giro di una sola stagione però, quella in corso, il podio è stato riscritto in toto: Neymar si è preso indiscutibilmente lo scettro, grazie ai 222 milioni di euro della clausola rescissoria pagata dal Paris Saint-Germain per strapparlo al Barcellona. Catalani distrutti dall'addio del brasiliano, ma che si sono rifatti a suon di milioni: 105 (+40 di Bonus) quelli per arrivare a Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund, 120 +40 di bonus addirittura per convincere il Liverpool a privarsi di Philippe Coutinho, che nelle prossime ore sarà presentato ufficialmente al Camp Nou. Tre calciatori d'oro nuovi di zecca, con un asterisco: davanti ai due acquisti infatti ce ne sarebbe un altro, il giovanissimo Kylian Mbappé. C'è però un cavillo che esclude formalmente l'attaccante francese da questo elenco: il PSG lo ha sì prelevato dal Monaco per 180 milioni di euro bonus compresi, ma lo ha fatto in prestito con diritto di riscatto, formula che permette di inserire la spesa nei libri contabili della prossima stagione (aggirando così i paletti del Fair Play Finanziario).



VAN DIJK REGNA E DIVIDE - Dominio parigino-catalano, ma anche in Inghilterra è stato stabilito un altro record: grazie ai circa 85 milioni di euro spesi dal Liverpool a fine dicembre, Virgil van Dijk è diventato il difensore più costoso nella storia del calcio. Un acquisto questo che ha provocato una violenta reazione sui social e non: "chi lo conosce?", "cosa ha fatto per valere quella cifra?" sono solo alcune delle invettive lanciate dagli appassionati di calcio verso l'ex centrale del Southampton. Persino il tecnico del Manchester United José Mourinho si è esposto velatamente: "Più caro di sempre, vuol dire che è meglio di Maldini, Bergomi o Ferdinand? Questo non si può dire...".



BARCELLONA BATTE MADRID, IL MILAN... - Tanti record a livello individuale, ma anche quando si parla di club non si scherza e anzi: si scrivono nuovi primati. Ci ha pensato il Barellona, che con un'estate e un inverno faraonici è diventata la squadra più 'spendacciona' in una sola stagione: battuto il Real Madrid del 2009/10 (l'anno in cui arrivarono Cristiano Ronaldo, Kakà, Xabi Alonso e Benzema), il Barça ha investito 312,5 milioni di euro bonus esclusi (120 Coutinho, 105 Dembélé, 40 Paulinho, 30,5 Semedo, 12 Deulofeu, 5 Marlon) e questi si aggiungeranno quelli per Yerry Mina. Anche qui c'è però l'asterisco Mbappé, se il suo acquisto fosse contabilizzato in questa stagione il primato spetterebbe al PSG. Ma come avevamo scritto in precedenza, c'è anche un piccolo pezzo d'Italia nel folle 2017/18: con i suoi 194,5 milioni di euro (esclusi gli acquisti di Borini, Kalinic e Kessié che peseranno sui prossimi bilanci ed eventuali acquisti di questa sessione) il Milan è la squadra italiana ad aver speso di più in una sola stagione, nona a livello mondiale in questa speciale classifica.



@Albri_Fede90