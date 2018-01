"I soldi non fanno la felicità" non è solo un detto popolare, ma spesso anche una grande verità: ne sa qualcosa Neymar Jr, fantasista brasiliano del PSG, arrivato in estate dal Barcellona, dopo il pagamento da parte dei francesi dei 222 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, cifra che lo ha reso il trasferimento più oneroso nella storia del calcio.



PIU' RICCO DI MESSI, MA... - Non solo, Neymar è il giocatore più pagato della storia: lo stipendio dell'ex Santos corrisponde a circa 37 milioni di euro l'anno, per l'esattezza 36 milioni, 834 mila e 240 euro all'anno. Neymar guadagna 4166 euro all'ora, che fanno poco più di 3 milioni di euro al mese. Il 25enne vive in un palazzo di oltre 1000 metri quadrati, suddiviso su 5 piani e con oltre 5000 metri quadrati di area verde. Tra bonus e premi arriva a circa 54 milioni di euro, ben 8,5 più di Messi: un Paperone in veste carioca. Ma a differenza di tanti suoi connazionali, Neymar da Silva Santos Júnior non è felice. Anzi....



FUORICLASSE FISCHIATO - A Parigi infatti l'ex Barcellona non è mai riuscito ad integrarsi: lo dimostra la freddezza dei compagni, tranne i brasiliani Thiago Silva, Marquinhos, Lucas Moura e Dani Alves, i pochi con i quali appare ogni tanto una foto sui social. Lo dimostra l'apatia dei tifosi, che non lo hanno mai accolto come idolo, ma l'hanno spesso ignorato, fino ad arrivare a fischiarlo: ieri contro il Dijon ad esempio non sono bastati quattro gol, due assist e tante giocate da fuoriclasse in una partita da record, perché mai il Psg aveva vinto 8-0 in casa in campionato.



LITIGI CON CAVANI E PASTORE, I TIFOSI FISCHIANO - Il brasiliano ha raccolto solo fischi al Parco dei Principi: con i quattro gol di ieri è arrivato a quota quindici in Ligue 1, ma non ha lasciato a Cavani il rigore dell'8-0, che avrebbe consentito all'uruguaiano di superare Ibrahimovic nella classifica marcatori di sempre dei parigini. Fischi poco graditi da Neymar, andato direttamente in spogliatoio a fine gara, senza salutare il pubblico insieme alla squadra: i rapporti con il club rischiano di irrigidirsi ulteriormente, dopo la querelle di inizio stagione proprio con l'ex Napoli e Palermo per calciare i rigori, con la conseguente abdicazione di Cavani, e la discussione con Javier Pastore per il numero 10, poi passato a O'Ney per questioni di sponsor.



IL REAL LO VUOLE, EMERY LO SCARICA - Tutto ciò proprio quando in Spagna si parla di un piano del Real Madrid per riportare Neymar in Liga, con il possibile sacrificio di Cristiano Ronaldo: 24 gol e 13 assist in 23 presenze complessive con la nuova maglia potrebbero non bastare per mettere al sicuro la sua permanenza a Parigi, nonostante la sponsorship per il Mondiale in Qatar del 2022, fortemente voluta da Al Khelaifi, e l'assoluta cifra tecnica del giocatore. Lo stesso tecnico Unai Emery lo ha scaricato, dicendo di "capire i fischi dei tifosi". Sui social, intanto, i tifosi si spaccano tra chi difende il Matador e chi invece ritiene incomprensibili i fischi a Neymar, tacciato di non avere "classe" da punto di vista degli atteggiamenti. Certo è che l'avventura francese di O'Ney non sta andando come lui pensava: anche i ricchi piangono, ma alla fine si consolano. Madrid aspetta.



@AleDigio89