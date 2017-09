Un party pieno di star nel cuore di Londra e alcuni volti noti che si sono avvicendati all'interno di un noto locale. Poi foto e video postati su Instagram, Facebook e non solo che hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Protagonisti? La stella del PSG e l'uomo da 222 milioni di euro Neymar Jr. con la splendida modella di Victoria's Secret, Sara Sampaio.



I due hanno riempito le stories dei rispettivi profili instagram con foto e video in cui appare anche il pilota di Formula 1 Louis Hamilton scatenando però il gossip più sfrenato. La top model portoghese è infatti fidanzata e subito si è lamentata su twitter: "Un uomo o una donna non possono essere solo amici?" Se son rose fioriranno, per ora gustatevela in passerella e anche nella nostra gallery.