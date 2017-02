Neymar ha parlato ad As della corsa al titolo, che vede il Real Madrid in vantaggio sul Barcellona: ''So che sarà dura, ma non è impossibile. L'anno scorso avevamo dodici punti di vantaggio sulla seconda e poi abbiamo vinto con uno o due punti. Ci sono ancora tante partite e tutto può succedere; noi siamo molti concentrati e abbiamo fame di vittorie e lotteremo per questo. La Liga, a mio avviso, è il miglior campionato del mondo, tutti i club spagnoli possono puntare a vincere anche in Europa''.