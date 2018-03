Neymar Junior è infortunato e salterà probabilmente tutto il finale di stagione. Il Paris Saint Germain, che in estate lo ha acquistato per 222 milioni di euro si è rassegnato a fare a meno di lui e gli ha concesso di trascorrere in Brasile il suo periodo riabilitativo. Il club parigino è però l'ultimo dei pensieri della stella brasiliana.



In Francia è infatti scoppiata la polemica per una storia pubblicata su Instagram prima del compleanno della sorella in cui Neymar si è fatto riprendere mentre ballava con addosso il tutore. Ma a distrarre maggiormente la punta è la splendida fidanzata Bruna Marquezine con cui, secondo i gossip sudamericani, Neymar si sta preparando a convolare a nozze. Eccola nella nostra gallery.

